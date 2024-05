Soome 12-aastane koolitulistaja plaanis rünnakut nädalaid

Soome politseiuurijate sõnul ei ole nad leidnud mitte ühtegi tõendit, mis toetaks 12-aastase koolitulistaja väidet, nagu oleks tema teo motiiviks kiusamine, vahendas Yle hiljuti. Politsei usub, et 12-aastane poiss kavandas rünnakut ette ja plaanis seda isegi kaks kuni kolm nädalat.

Möödunud kuu alguses lasi 12-aastane õpilane Vantaas asuvas Viertola koolis maha oma 12-aastase kuuenda klassi kaasõpilase ja vigastas veel kahte last. Juhtum šokeeris põhjanaabrit ning jõudis kõigi maailma meediaväljaannete pealkirjadesse.

Asja menetlev Lääne-Uusimaa politseiüksus andis selle nädala keskel teada, et on oma uurimistööga lõpusirgel. Politsei märkis lisaks tulistamise ajale ja motiivile, et nende andmetel oli noormees kuude kaupa uurinud Internetis kättesaadavat infot koolitulistamise kohta ja huvitunud ka relvadest.