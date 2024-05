Hortitsa väerühma kõneisik alampolkovik Nazar Vološõn ütles, et sõjaliste kokkupõrgete arv kasvas 84-lt 8. mai seisuga 146-le 9. mail, ning märkis, et enamik lahinguid toimus Hortitsa väerühma vastutusalas (Harkivi oblastist Donetski ja Zaporižžja oblasti piirini).

Vološõn väitis, et Venemaa rünnakute sagenemine on tingitud pinnase kuivamisest pärast kevadist mudahooaega, mis võimaldab kiiremat mehhaniseeritud manöövrit, ning et Vene vägi püüab kasutada ära lääne abi saabumist ootava Ukraina suhtelist nõrkust.