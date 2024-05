Ukraina tõrjus Venemaa massiivse katse murda läbi Harkivi kaitseliinidest

Linna pihta on avatud tuli ja mitmed tsiviilisikud on saanud vigastada, teatasid Ukraina võimud. Venemaa üritas soomustehnikaga raketitule varjus Harkivi kirdeosas asuvatest kaitseliinidest läbi murda, ent see katse tõrjuti tagasi.

«Vene luureüksused üritasid tungida üle piiri, ent me pole taganenud mitte ühtegi meetrit,» vahendas BBC Harkivi piirkonna juhi Oleh Sõnehubovi sõnu. Linn on samuti tugeva tule all alates varajastest hommikutundidest, selle varjus püütakse inimesi ka kiiresti evakueerida. Mitmed elumajad on leekides ning käivad päästetööd.

Väidetavalt valmistavad Venemaa väed lähinädalatel ette suurpealetungi Ukrainas. Ühe sihtmärgina on BBC andmetel spekuleeritud ka just Harkivi linnaga. Kremli soov on vallutada terve linn. Ukrainlaste andmetel puuduvad aga Venemaal praegu massiivseks laupkokkupõrkeks ja läbimurdeks vajalikud ressursid.

Ka Ukraina kaitseministeerium kinnitas BBC-le samuti katset rakettide, luureüksuste liigutamise ja soomukitega Harkivile peale tungida ning kinnitas BBC-le omakorda, et kuigi rünnakulaine löödi praegu tagasi, siis lahingud on intensiivsed ja jätkuvad.

Ühe Ukraina kõrge sõjaväeallika sõnul on Vene väed Ukraina territooriumil kilomeetri jagu edasi tunginud, vahendas AFP.