Soome poed tahavad aina jultunumatele pikanäpumeestele lähenemiskeeldu

Kui selline seadus peaks tõesti jõustuma, lubaks see kauplustel või ostukeskustel keelate inimesel oma valdustesse sisenemise, kui nad käituvad ähvardavalt või ohustavad töötajate ja teiste klientide turvalisust.

Ühisavalduses ütlesid kaubandusettevõtted, et poevarguste arv on tõusuteel ning kuni 80 protsendil näppamiselt tabatutest on kaasas mõni relv, millega tekitada kahju, näiteks kasteet, nuga või käsitulirelv, vahendas MTV Uutiset.