Palestiinlased said korralduse lahkuda Rafah' Shabura põgenikelaagri ümbrusest, aga ka Jenina ja Khirbet al-Adasi piirkondadest ning suunduda Al-Mawasi «humanitaarpiirkonda».

Iisraeli armee kõneisik Avichay Adraee ütles ka Gaza sektori põhjaosas Jabaliyas ja Beit Lahiyas ning neid ümbritsevatel aladel olevatele palestiinlastele, et nad lahkuksid kodudest ja läheksid Gaza linna lääneosas asuvatesse varjupaikadesse. Ta hoiatas, et nad on «ohtlikus lahingutsoonis» ning Iisrael kavatseb rünnata suure jõuga.