Poola plaanib tugevdada julgeolekut idapiiril

Poola peaminister süüdistas Venemaa liitlast Minski aina intensiivsema hübriidsõja pidamises lääneriikide vastu läbi migrantide julgustamise ebaseaduslikult piiri ületama. Ta lubas, et Poola ei hoia piirijulgeoleku pealt kulusid tagasi.

«Ma tean, et iga päev on aina enam ebaseaduslikke piiriületusi,» ütles Tusk ajakirjanikele piiril, kus kohtus Poola sõdurite, piirivalvurite ja politseinikega, tuues välja ka Vene-Ukraina sõjast tuleneva ohu ja geopoliitilise ebakindluse.

Tegemist on Tuski esimese visiidiga piirile alates ametisse asumisest detsembris. Veidi varem jooksis Valgevene poolele üle üks Poola kohtunik, kes väitis, et on silmitsi tagakiusamisega ja keda uuritakse seoses luuramiskahtlusega.