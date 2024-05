Ukrainlased on peatanud venelaste sissetungi Harkivi oblastis kahe-kolme kilomeetri kaugusel riigipiirist ning praeguse seisuga võib öelda, et tegu pole ei laiaulatusliku pealetungiga, ega Harkivi linna ohustava operatsiooniga. Suure tõenäosusega on see kiirustades tehtud liigutus seotud Vene väejuhatuse soovidega teistel rindelõikudel, kirjutab sõjavaatleja ja riigikogu liige (Eesti 200) Igor Taro oma sotsiaalmeedias ilmuvas Ukraina päevikus.