KES TA ON? Venemaa uus kaitseminister - majandusteadlane, kes pole kunagi sinelit selga tõmmanud

2017. aastal teatas Venemaa meediaväljaanne RBK, et Belousov oli üks ametnikest, kes veenis Putinit, et digitaalmajandus ja plokiahel on tuleviku jaoks üliolulised.

«Võin öelda, et see, mis suveräänsel riigil kindlasti peaks olema, on oma tähenduste omamine. Kes me oleme, kust me tuleme, kuhu me läheme? ... Meil pole oma riigi jaoks muud võimalust kui omandada või reprodutseerida seda identiteeti,» ütles Belousov 2023. aastal RBK-le antud intervjuus.