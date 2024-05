Venemaaga piirnevates liitlasriikides õhu- ja maaväeõppustel osalevaid Briti sõdureid hoiatati võimalike Venemaa agentide eest, kes võivad mobiiltelefonide kaudu nuhkida, vahendas The Times.

Baltimaades ja Poolas tegutsevate liitlasvägede vastu korraldatakse küberrünnakuid, et saada operatiivset informatsiooni, koguda infot üksuste kohta ja ähvardada sõdureid. Selleks kasutatakse näiteks signaalide jälgimist ja kontaktide ülevõtmist.

Operatsiooni Steadfast Defenderi ajal hoiatas kolonelleitnant Grant Brown võimalike ohtude eest ka enda alluvuses olevaid üksusi. «Me ei tohiks luua illusioone: Venemaa vaatab, kuidas me Euroopas valmistume, [üksusi] paigutame ja opereerime,» märkis Brown. «See on hea, see on kogu selle [üksuste] paigutamise mõte. Kuid see tähendab ranget lähenemist sellistele asjadele nagu näiteks teatris mobiiltelefonide kasutamine,» rääkis kolonelleitnant.

Eestis möödunud nädalavahetusel simulatsioonilahinguid korraldanud küberväeüksused hoiatasid, et muu hulgas üritatakse seadmetest kätte saada sõdurite lähedaste kontakte.

«Me peame eeldama, et Venemaa agendid teevad seal meie peal elektroonilist [info] kogumist, seega meetmed, mis meil kohapeal on, on mõeldud meie kõigi kaitsmiseks,» nentis Brown.

Küberspionaažiks kasutatakse luureelektroonikaga varustatud droone ning kaasaskantavaid telefoniantenne. Möödunud nädalavahetusel Nurmsi õppeväljal lahingharjutusest osa võtnud Briti õhuväe eskadrilli signalist rääkis The Timesile, et peamised ohud seoses isiklike mobiiltelefonidega on, et määratakse ära geograafiline asukoht ja hangitakse seadmest vajaminevat teavet.