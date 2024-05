Sergei Šoigu eemaldamist Venemaa kaitseministri kohalt võis pärast kriminaalasja algatamist tema asetäitja vastu küll ette näha, kuid siiski tuli see käik vaatlejate jaoks pigem üllatusena.

Kui aga Šoigu on viidud julgeolekunõukogu etteotsa, mida seni juhtis mõjuvõimas Nikolai Patrušev, siis tekib küsimus, mis saab Patruševist. Sellele oodatakse vastust lähematel päevadel. Samal ajal on Patruševi poeg Dmitri Patrušev tõusnud seniselt põllumajandusministri kohalt asepeaministriks. Praegu pole seega mingit alust arvata, et Patruševide mõju võimuladvikus võiks kuidagi kahaneda.