Komisjoni sõnul on kahetsusväärne ja arusaamatu otsus mitte lubada ELi lippe laupäeval Malmös toimunud lauluvõistluse finaali.

Lauluvõistlust korraldav Euroopa Ringhäälingute Liit tõi keelu põhjuseks kõrged geopoliitilised pinged, kuid andis mõista, et on valmis keelu osas tuleval aastal ümber mõtlema, vahendab The Guardian.