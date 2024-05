Sunak kaitses tooride saavutusi 14 aastat kestnud võimuperioodi jooksul ja hoiatas, et opositsioonilise Tööpartei juhtimisel oleks Suurbritannia vähem turvaline.

Peaminister väljendas veendumust, et konservatiivid võidavad viienda ametiaja, kuid tunnistas, et võimalik on ka leiboristide võit.