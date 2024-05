KOHALIK VAADE Kataloonia iseseisvuslaste põrumine annab enesekindlust Sáncheze sotsialistidele

Sotsialistid on ainsad, kes suudaks kokku panna koalitsiooni, millel oleks regionaalses parlamendis enamus, aga neil on selleks tarvis separatistlike jõudude abi. Kuigi seni piirkonna valitsust juhtinud iseseisvusmeelne Kataloonia Vabariiklik Vasakpartei (ERC) jäi ilma enam kui kolmandikust saadikukohtadest ja on sellega üleeile peetud valimiste selge kaotaja, langeb nüüd neile aga sülle võimukõneluste kaalukeele roll.