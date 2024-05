POSTIMEES UKRAINAS «Kui elame selle aasta üle, siis peab Ukraina vastu»

Ukraina 30. mehhaniseeritud brigaadi ülem polkovnik Volodõmõr Silenko ütles, et Vene väed otsivad praegu järjekindlalt nõrku kohti Ukraina kaitses, et suurema pealetungiga alustada. «Nad ründavad praegu neid kohti, mida neile pealetungi alustamiseks sobiks,» selgitas Silenko.

Vene armee on alates nädalavahetusest alustanud rindel intensiivset lahingutegevust 1000 kilomeetri ulatuses. Pühapäeval oli Ukraina kindralstaabi teatel kogu rindel 155 lahingut. Ööpäeva jooksul toimunud lahingute arvu poolest on see üks kõige suuremaid näitajaid kogu täiemahulise sõja jooksul. Arvestades viimase viie päeva keskmist lahingute arvu ööpäevas, võib väita, et viimati oli täiemahulise sõja ajal kogu rinde ulatuses nii aktiivne lahingutegevus 2022. aasta mais.