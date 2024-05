POSTIMEES THBILISIS Välismõju seaduse lõpphääletuse eel avaldatakse parlamendihoone juures meelt

Gruusia parlamendis algab kohaliku aja järgi täna keskpäeval arutelu vastuolulise välismõju seaduse üle. Pealinna tänavatele on lõpphääletuse eel kogunenud meeleavaldajaid, politseijõud on juba varakult kohal. Postimees on samuti Thbilisis koha peal.