ISW: Venemaa ründab Harkivi oblastis puhverala loomiseks

«Soomusvahendite paigutamine sellesse piirkonda viitab, et Vene vägi püüab saavutada kiiret edu, kuid need ei paista praegu loovat tingimusi selliseks edenemiseks Vovtša jõe lõunakaldal ja sügavamale Harkivi oblasti põhjaossa. Tõenäoliselt püüavad nad luua lubatud puhvertsooni piirialal, mitte saavutada suurt edenemist Harkivi oblastis või Harkivi linna suunas.»