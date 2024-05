Meediavabadus on radikaalselt langenud. See on olnud üks aegade järsemaid langusi Piirideta Reporterite meediavabaduse indeksi ajaloos. Ja see on Gruusias selgelt nähtav. Me tunneme, et meedia on olnud üks peamisi valitsuse sihtmärke enne valimisi. Valitsus proovib vaba meediat neutraliseerida selleks, et kehtestada riigi üle autoritaarne kontroll.