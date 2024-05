Lääneriigid teevad ühes olulises regioonis Venemaaga koostööd

Teaduslik koostöö jätkub

1996. aastal asutatud nõukogu on olnud kaua aega põhiline koostöövaldkond lääneriikide ja Venemaa vahel. Osapoolte vahel on sõlmitud keskkonna kaitsmise ja säilitamisega seotud kokkuleppeid. Ukraina sõja puhkemisel kuulutasid paljud polaaruurijad Arktika nn erandlikkuse lõppu.

Mullu septembris ütles Venemaa üles oma osaluse ühes teises piirkondlikus koostöökogus, Barentsi Euro-Arktika Nõukogus. Tänavu veebruaris lõpetas Venemaa iga-aastased vabatahtlikud maksed Arktika Nõukogule, viidates vajadusele jätkata n-ö päristööd, mis hõlmaks koostööd kõikide liikmesriikidega.

Arktika Nõukogu sekretariaat teatas siiski samal kuul, et jätkab keskkonna- ja julgeolekuküsimuste töörühma kohtumisi virtuaalses formaadis, kus Venemaa istub laua taga.

«Mida me Norra eesistumise ajal näeme, on see, et koostöö on siiski võimalik,» märkis Moskvas elav USA mõttekoja Arktika Instituut teadlane Pavel Devjatkin.

Piirkonna kliimale ja keskkonnale keskenduv töörühm avaldab peagi kolm raportit, mida on Ukraina sõja tõttu edasi lükatud. Need keskenduvad Arktika kliimamuutustele, mikroplastireostusele ja radioaktiivsusele. Viimane nõudis Moskva märkimisväärset panust, kuna selle kaasautor on Venemaa ja sisaldab ulatuslikult riigi andmeid, märkis Arktika seire- ja hindamisprogrammi töörühma täitevsekretär Rolf Roedven.

Ametnike sõnul on võimalik tehnilisel ja teaduslikul tasemel pragmaatilist koostööd jätkada, kuid poliitilisel tasemel on sõja jätkumisel võimatu seda teha.

«Me peame uue reaalsusega kohanema,» ütles Höglund. «Me peame aktsepteerima, et see on teine reaalsus kui neli aastat tagasi. See ei saa kindlasti olema midagi, mis meenutaks aega, mis oli kunagi.»