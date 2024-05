Ma tunnen, et me näeme praegu väga avalikku Gruusia ja selle iseseisvuse mahamüümist. Umbes kümme minutit tagasi ma nutsin, sest mul oli närvivapustus, sest ma mõistsin, kuidas need inimesed, kes on lihtsalt Kremli nukud, müüvad Gruusia maha. Nad isegi ei häbene seda. Võib-olla mõned häbenevad, aga see mind ei huvita.