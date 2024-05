ÜLEVAADE «Kõik saavad aru, et asi pole enam välisagentide seaduses»

Postimees rääkis eile pärast protesti sellel osalenud ajakirjaniku ja ettevõtja Zurab Tšitaia ning politoloog Gela Vasadzega. Mõlemad nõustusid, et seadus võetakse vastu, kuid protestid ei lõpe. On võimalik, et vastasseis valitsusega venib kuni oktoobris toimuvate parlamendivalimisteni.