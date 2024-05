PINGE KASVAB Kreml provotseerib NATOga varjude mängu

Mai alguses puhkes tulekahju ühes Berliini eeslinnas asuvas Diehl Metalli tehases. Puuduvad tõendid selle kohta, et tegemist on Venemaa šantaažiga, ent tõenäosus selleks on suur, kirjutas The Economist hiljuti. Just selles tehases toodetakse muuhulgas Ukrainas kasutatava õhutõrjesüsteemi IRIS rakette.