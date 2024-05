VAGUNIS VANGIS Lätis vuravad tuttuued rongid, kust inimesed maha ei saa

Tegemist on Vivi uute elektrirongidega, millega Lätis veetakse reisijaid. Kokku sõidab raudteel 17–18 uut reisirongi ning kaks rongi on igaks juhuks varuks hädaolukordade puhuks, vahendas Läti rahvusringhääling LSM täna.

Vahetult pärast rongide rahvale tutvustamist hakkasid inimesed kurtma, et vagunitesse on raske siseneda, sest uste lähedal puuduvad käsipuud ja aste on väga kõrgel. Õigupoolest polegi inimestel väga mitte kuskilt kinni hoida, et rongi hüpata.