POSTIMEES THBILISIS Gruusia opositsioonipoliitik: kui enne protestiti Vene seaduse vastu, siis nüüd Vene režiimi vastu

Tšergoleišvili sõnul on eile vastu võetud välismõju seaduse tagajärjed Gruusiale väga suured. «Kui protestide hüüdlause enne seaduse vastu võtmist oli «Ei Vene seadusele», siis nüüd on see «Ei Vene režiimile»», lausus ta intervjuus Postimehele. «See muutis meie jaoks absoluutselt hädavajalikuks režiimi vahetamise eelseisvatel valimistel.»