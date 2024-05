Hamas kordas noore naisega tema vanavanaonu tragöödiat

Kuigi Lapidot’ tuli möödunud nädalal Tallinna just selleks, et rääkida Iisraelis Nova festivalil Hamasi tapetud vennatütre Tifereti saatusest, valmistab see talle ilmselgelt raskusi. Ta murdub ja hakkab nutma üsna intervjuu alguses: «Ta oli mulle nagu oma tütar. Kui vaatate tema fotosid, siis ta alati naeratas. Ta oli meie perekonna päikesepaiste.»