ÜLEVAADE Pinged Slovakkias kulmineerusid peaministri tapmise katsega

Rünnak toimus vahetult pärast seda, kui sisevisiidil viibinud valitsuse esindajad saabusid kohalikus kultuurikeskuses peetud nõupidamise järel õue rahvast tervitama. Korrakaitsjad võtsid sündmuskohal kinni Levicest pärit 71aastase mehe, kes pealtnägijate hinnangul tulistas valitsusjuhti kätesse, jalgadesse ja kõhtu, vahendab Aktuality. Samas väitis aga mainekas väljaanne TV Markíza, et tegemist oli keskealise mehega. Portaal Tvnoviny.sk ütles, et tegemist on kirjanikuga, kelle nimi on Juraj Cintula. Kahtlusaluse poeg ütles Aktualityle, et on juhtunust šokeeritud. Väljaande Pravda sõnul kuuldi ründajat vahetult enne laskmist hüüdmas: «Robo, tule siia!». Seni pole teada, mis võis olla ründaja motiiv. Teised valitsuse esindajad toimetati kohe pärast rünnakut sündmuskohalt minema.