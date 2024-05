Slovakkia kaitseminister Robert Kalinak: peaminister Robert Fico on endiselt operatsioonil ja võitleb oma elu eest

Kaitseminister Robert Kalinak ütles, et üksikasjalik meditsiiniline teave tuleb hiljem. «Olukord on praegu tõesti keeruline,» ütles ta. «Operatsioon on kestnud kolm ja pool tundi,» rääkis Kalinak ajakirjanikele.

Kalinaki sõnul on Slovakkia rahvas alati olnud tolerantne ja nad on alati saanud asju arutada. «See, mis täna juhtus on häbimärgistus, mis kummitab meid veel palju aastaid,» ütles ta.

«Kuid praegu mõtleme me kõik oma peaministri Robert Fico seisundile, loodame, et ta on piisavalt tugev, et selle traumaga toime tulla,» lisas ta.

Slovakkia võib olla muutunud «millekski, mis kellelegi ei meeldi»

Ta rääkis jätkuvalt olukorrast, millesse Slovakkia viimastel nädalatel sattus, 30 aastat peale Slovakkia asutamist. «Ma ei leia sõnu kirjeldamaks seda, mida me täna tunnistame,» lisas Kalinak.

«Pärast 30 aastat jõudsime hetkeni, kus seisame sellel pressikonverentsil ja ma pole kindel, kas Slovakkia on muutunud,» lisas ta. «Aga kui see muutus, muutus see millekski, mis kellelegi ei meeldi. Nii edasi ei ole kasulik, lõpetame selle,» rääkis Kalinak.

Kalinak kutsus inimesi üles heitma pilku sellele, mis on täna oluline ja kuidas nad selles maailmas täna elama hakkavad.

Slovakkia populistist peaminister Robert Fico sai täna kohaliku meedia teatel mitu kuulitabamust ning ta toimetati haiglasse. Juhtum toimus pealinnast Bratislavast umbes 150 kilomeetri kaugusel kirdes asuvas Handlová linnas, teatas telekanal TA3. Slovakkia parlamendi asespiiker Ľuboš Blaha ütles riiklikule uudisteagentuurile TASR, et Ficot tulistati pärast valitsuse nõupidamist, mida peeti Handlová linnas. Pikemat täna ilmunud lugu Postimehelt saad lugeda siit.