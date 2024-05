POSTIMEES THBILISIS Tsahkna: Gruusia valitsus peab mõistma, et vastutus lasub neil

Gruusia president on öelnud avalikult ja ta kinnitas ka meile, et tema selge soov on konkreetselt see välisagentide seadus vetostada. Aga nii nagu Eestis, nii ka Gruusias lõpuks otsustab parlament. Ma väga loodan, et Gruusia valitsus ja võimuerakond on aru saanud meie väga selgest sõnumist, mida me väljendasime, ma arvan, väga avatult ja jõuliselt, et need otsused, mis puudutavad konkreetselt seda seadust, need lähevad täiesti vales suunas: mitte Euroopa Liidu suunas, vaid pigem Kremli suunas. Ja sellel saavad olema ka omad tagajärjed. Euroopa Liit on ju otsustanud alles hiljuti jõulude paiku laienemise käigus, et Gruusia sai ametliku kandidaadi staatuse. Euroopa Liidul on kehtestatud viisavabadus Gruusiaga. Meil on päris palju erinevaid suuri toetusprojekte, mis on mõeldud just nimelt Gruusia toetuseks, et nad saaksid liikuda Euroopa Liidu suunas. Aga kui valitsus võtab teistsuguse suuna, siis Euroopa Liit peab reageerima, on see viisavabaduse teema, on see midagi muud. Aga niimoodi lihtsalt ei saa Gruusia valitsus mängida, et ta istub kahel toolil korraga.