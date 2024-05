Xi ütles Putinile, et Pekingi sidemed Moskvaga soodustavad rahu ja et ta soovib kahe riigi vahelisi sidemeid süvendada, teatas Hiina välisministeerium. Samuti olevat Hiina Venemaale alati hea partner, hea sõber ja hea naaber. Seejuures kinnitas Hiina oma pühendumust «piiritule partnerlusele», mille nad sõlmisid 2022. aastal, vahetult enne seda, kui Venemaa alustas oma täiemahulist sissetungi Ukrainasse, vahendab Associated Press.