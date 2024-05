TÜLI SÕJAKABINETIS Iisraeli kaitseminister nõudis Netanyahult plaani pärast sõda, Iisraeli kontrolliga Gaza üle ta ei nõustu

​Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles eile, et ta on vastu sellele, et Iisrael võtaks pärast praeguse sõja lõppemist sõjalise või tsiviilvastutuse Gaza sektori juhtimise üle. Tema kommentaarid näitlikustavad tüli Iisraeli valitsuses ning lõhet Iisraeli sõjakabinetis.