Slovakkia siseminister: Fico tulistaja oli üksiküritaja ja talle esitati süüdistus mõrvakatses

«Slovakkia politsei töötab üheainsa rünnakuversiooni alusel ja kahtlustatavat süüdistatakse ettekavatsetud mõrva katses,» ütles minister ajakirjanikele ja lisas, et teol olid poliitilised motiivid.

Hommikul ütles Slovakkia ministrid, et Slovakkia peaministri Fico seisund oli öö jooksul arstide poolt pärast mitut operatsiooni suudetud stabiliseerida, kuid, et tema seiskord on endiselt väga tõsine.