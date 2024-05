Trumpi väimees hakkab ehitama NATO pommitatud Belgradi armeestaabi krundile

Projekt on tekitanud Serbias vastuolusid, sest paik sümboliseerib NATO pommirünnakuid, millega tehti lõpp Kosovo sõjale.

Ehitusminister Goran Vesić ütles eile, et krunti ei müüdud Kushnerile, vaid renditi 99 aastaks.

Kushner tutvustas juba märtsis Instagramis projekti esialgseid jooniseid, millel on praeguste puruks pommitatud hoonete asemel kaks luksuslikku klaastorni.

Kushneril on plaanis rajada sinna luksushotell, 1500 korterit ja pommirünnaku ohvrite memoriaalkeskus, kirjutas ajaleht New York Times märtsis.

«Serbia majanduslik progress viimase kümne aasta jooksul on olnud muljetavaldav,» teatas Kushner tehingut kinnitanud avalduses. «See arendus tõukab Belgradi veelgi juhtiva turismiatraktsiooni suunas, milleks see on muutumas.»