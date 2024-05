Tulistamise järel keerulist operatsiooni vajanud Fico seisund on endiselt raske

Kaitseminister ja asepeaminister Robert Kaliňák ütles haigla juures ajakirjanikele, et kuigi peaministri seisund on suudetud stabiliseerida, pole oht tema elule veel möödas, vahendas uudisteagentuur TASR. «Seisund on väga tõsine just tema vigastuste keerukuse tõttu, kuid me kõik tahame uskuda, et ta suudab selle olukorraga toime tulla,» ütles Fico tervenemise ajaks eeldatavasti tema kohused üle võttev Kaliňák.