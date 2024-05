Prantsusmaa süüdistab Aserbaidžaani rahutuste õhutamises Uus-Kaledoonias

Uus-Kaledoonia osad alad pole enam riigi kontrolli all, teatas Prantsuse valitsuse büroo saarel täna, teatades pärast päevi kestnud uutest julgeolekumeetmetest ning politseijõudude suurendamist saarel täna õhtuks 1700-lt 2700-ni.

«Tugevdused saabuvad [..] et kontrollida piirkondi, mis on viimaste päevade jooksul meie eest põgenenud, kus kontroll ei ole enam tagatud,» vahendab The Guardian Prantsusmaa kõrge voliniku Louis Le Franc sõnu.