Rootsi Demokraadid levitavad trollivabrikuga valeinfot ja teevad vastaseid maha

Ühel TV4 reporteril õnnestus infiltreeruda parteisse ja töötada mitu kuud partei osakonnas, mis on anonüümsete trollikontode taga. Ta filmis salaja töötajaid, kui nad tootsid meeme, tegid deepfake'i ja pilkavaid postitusi ning laadisid need üles Instagrami, Facebooki, Youtube'i ja Tiktokki. Uuringu käigus tuvastatud kontodel on kokku umbes 260 000 jälgijat, mis avaldasid ainuüksi selle aasta esimese kolme kuu jooksul umbes tuhat postitust, mida vaadati umbes 27 miljonit korda. Salvestustes nimetavad töötajad oma osakonda lausa ise trollivabrikuks.