Kosmosetehnoloogia ettevõtte Maxar järgi on aga satelliidipiltidel näha hiljuti hävitatud kolme Vene sõjalennukit ja kütusehoidlat, vahendab Reuters. Ettevõte kohaselt on näha, et hävitatud on kaks MiG-31 hävituslennukit ja üks Su-27 hävituslennuk. Samuti näivat, et üks MiG-29 hävituslennuk on saanud kahjustada.