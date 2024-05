Zelenskõi: Vene rünnak Harkivi suunal on mõeldud tugevdama propagandat

«Propaganda on suunatud maailma liidritele. Venemaa tahab näidata, et just tema määrab, mis sõjaga edasi saab. Meie ülesanne on nurjata Venemaa katse laiendada sõda ja mitte anda okupantidele võimalust murda rinnet ja meie diplomaatiat, seda, kuidas me toome lähemale õiglast rahu,» ütles ta.