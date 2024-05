Prantsusmaa postiteenistus andis välja baguette’ile pühendatud saialõhnalise margi

1,96 eurot maksval margil on kujutatud Prantsuse lipuvärvides lindiga baguette’i ning seda on antud välja 594 000 eksemplari.

«See lõhn on kapseldatud. Me ostame seda teiselt tootjalt,» lausus Philaposte’i trükikoja trükkal Damien Lavaud raadiojaamaale France Bleu. «Meie jaoks on keeruline kanda seda tinti peale ilma kapsleid lõhkumata, nii et lõhn vabaneks siis, kui klient hõõrub marki.»