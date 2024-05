Praeguseks on liiklus lennujaamas taastunud ning kõik seda häirinud kaheksa inimest võttis politsei vahi alla, vahendas Der Spiegel.

Lennuplaan jääb Münchenis segi paisatuks aga ilmselt mõneks ajaks, sest kogu päevaks on kavandatud tuhatkond lendu, ütles pressiesindaja uudisteagentuurile DPA. Täna on lennujaamas ilmselt ka palju rahvast, sest Baierimaal on hakkamas nelipühadele järgnev koolivaheaeg.