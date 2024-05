Täna jõustuv mobilisatsiooniseadus langetab sõjaväkke kutsumise ea alampiiri 27 eluaastalt 25-le, et suurendada võimalike mobiliseeritavate arvu ning leevendada nii rindel lisaks laskemoona nappusele valitsevat sõdurite puudust. Kriitikud on muudatust sarajanud, öeldes, et sellega ohverdatakse ilma igasuguste sõjaliste oskusteta noored mehed, kes on Ukraina tulevik.