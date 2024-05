Gruusia president vetostas välismõju seaduse

Zurabišvili põhjendas vetot asjaoluga, et seadus on vastuolus Gruusia põhiseadusega ja kõigi Euroopa standarditega. «See kujutab endast takistust [Gruusia] Euroopa teel,» lausus president.

Zurabišvili on varem öelnud, et ta ei lase ennast võimupartei näo päästmiseks ära kasutada. Kui Gruusia Unistus tahtnuks tõesti midagi seaduses muuta, oli neil see võimalus parlamendis, kus seadus läbis kolm lugemist, sedastas president.