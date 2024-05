Suursaadik Kaljurand: meil on 14 päeva, et veenda Gruusia valitsust välismõjuseadusest loobuma

Kõige olulisemaks ja aegkriitilisemaks peab suursaadik Kaljurand praegu Eesti ja liitlasriikide pingutusi, et näidata Gruusia valitsusele, et Euroopa Liidul (EL) on suutlikkus poliitikat muuta, kui olukord seda nõuab. See tähendab ka erinevate hüvede ära võtmist. «Ilmselt tuleb lauale panna mingisugused meetmed, mis näitavad, et kõik need Euroopa Liidu poolt antud privileegid, nagu näiteks viisavabadus, ei ole iseenesest mõistetavad. Kõik need privileegid on saadud teatud sammude eest ja kui te keerate need sammud tagasi, siis on asju, mida me võtame tagasi,» ütles Kaljurand.

«Me räägime siin ajutisest viisanõudluse kehtestamisest, mingisuguste rahaliste- ja finantsprojektide ning finantstoetuste külmutamistest – räägime sellistest sammudest, mis peaksid selge sõnumi andma valitsusele, et see ei ole okei. Ei ole nii, et Euroopa Liit on rohkem huvitatud teie liikmelisusest kui teie ise.» Kaljurand ütles, et lääneriikide vahel käib tihe koostöö ning Balti riigid ja Põhjamaad on leidnud ühise konsensuse võtta initsiatiiv enda kätte, et tuua lahedused EL-i lauale. Ta tõdes, et kindlasti ei saa juba homme näiteks viisavabadust ära võtta, kuid oluline on saata Gruusiale sõnum, et seaduse vastu võtmise puhul, ja eriti enne valimisi, on Euroopa Liit valmis kasutama erinevaid meetmeid, et hoida Gruusiat ohjes.