Vilniuse kesklinnast avastati salajane tunnel

«Pärast piirkonna põhjalikku uurimist olime veendunud, et seal on tõepoolest tunnel,» märkis Benkunskas.

«Meil ei kulunud kaua, et avada sissepääs läbi kanalisatsiooniluugi, ning meeskond ja mina suundusime tõelisele aardejahile – me laskusime kanalisatsiooniaugu kaudu maa-alusesse tunnelisse. Kuigi me kulda ei leidnud, näeme tunnelis potentsiaali,» kirjutas linnapea.

Benkunskas märkis, et kuigi teadlased peavad veel tunnelit analüüsima, loodab ta, et sellest võiks tulevikus saada Vilniuse elanikele mugav maa-alune läbikäik, mis kergendaks jalakäijate ja jalgratturite liikumist.

«Sellist ühendust on linnas vaja, ja kui me ei pea hakkama seda nullist ehitama, on see palju kiirem ja odavam,» lisas meer. «Vilnius ei lakka üllatamast!»