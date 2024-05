ITAALIA HÄMMINGUS Peaminister Meloni läks USAst koju toodud mõrvarit isiklikult lennujaama tervitama

Nüüdseks 65-aastane Chico Forti tappis 1998. aastal Ameerika Ühendriikides Austraalia ärimehe Dale Pike'i ning kaks aastat hiljem mõisteti ta Floridas eluks ajaks trellide taha. Forti toetajad on järjekindlalt väitnud, et USA kohtusüsteem tegi talle ülekohut, vahendas Itaalia uudisteagentuur ANSA.

«Töö Chico Forti [koju] toomiseks algas juba ammu ja me, sealhulgas mina, oleme selle nimel kõvasti võidelnud,» ütles vasaktsentristliku Demokraatliku Partei (PD) senaator Walter Verini täna ajalehele Corriere della Sera. «See on hea, et see valitsus viis töö lõpule.»