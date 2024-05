Itaalia supervulkaani lähedal leidis aset 40 aasta tugevaim maavärin

2,5 kilomeetri sügavusel maapõues registreeriti veidi peale kella 20 õhtul 4,4-magnituudiline tõuge ja hulk järeltõukeid, teatas riiklik geofüüsika ja vulkanoloogia instituut. Mõni hetk varem raputas piirkonda 3,5-magnituudiline tõuge, vahendas AFP.

Kokku registreeriti Flegrea väljadel õhtul kell 19.51 kuni kell 00.31 150 tõuget, märkis instituut. Asutuse teaduri Mauro Di Vito sõnul oli tegemist viimase 40 aasta kõige tugevama seismilise raputusega.

Piirkonnas oli majadel näha pragusid, samuti täheldati mitmeid asju alla kukkumas. Ühismeedias jagataval videol kukkus ühes lähedalasuva Pozzuoli linna kaubanduskeskuses riiulitelt maha suur kogus pudeleid.

Teisipäeval jäävad Pozzuoli koolid suletuks. Samuti teatas linnapea Luigi Manzoni, et hirmul olevatele elanikele pakutakse ajutist ulualust.

Pozzuoli ja Napoli vahel asuvatel Flegrea väljadel toimus vulkaanipurse 40 000 aastat tagasi. Purse oli nii võimas, et mõjutas kogu planeedi kliimat. Viimastel aastatel on piirkonnas taas seismiline aktiivsus tõusnud. Kohalikud elanikud ja teadlased on mures magmast eralduvate gaaside pärast.

«Me peame kogu aeg hirmus elama,» märkis kohalik Pozzuoli elanik Itaalia ringhäälingule Rai. «Kui kaua majad vastu peavad nendele raputustele? See on see, mida me mõtleme.»

Instituudi sõnul jätkatakse kaldeera uurimist. Samuti ei saa välistada, et sarnase jõuga seismiline tegevus lähiajal jätkub. Samas märgivad spetsialistid, et lähitulevikus on suur vulkaanipurse siiski ebatõenäoline.