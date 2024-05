Leedu ja Saksa kaitseminister arutavad NATO kaitseplaane ja Ukraina toetamist

«Küsimused puudutavad kahtlemata NATO plaanide praktilist elluviimist põhimõtteliselt, sest Saksamaa on lähetanud palju oma väge NATO kaitseplaane täitma. See on seotud ka meie brigaadi ja meie piirkonna kaitseks määratud diviisiga ning ka muud küsimused on väga olulised,» ütles Kasčiūnas BNS-ile.