Trumpi asepresidendi kandidaat tunnistas üles, et tappis oma koera

Noem kirjutas 10. mail avaldatud raamatus «Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward» muuhulgas sellest, kuidas tappis kunagi ühe oma koertest, 14-kuuse Cricketi, vahendab El Pais.

Raamatu avaldamise järel kriitikatule alla sattunud Noem on õigustanud oma käitumist nii sotsiaalmeedias kui ka jutusaadetes. Eelmisel nädalal kommenteeris teemat ka Trump, öeldes New Yorgis peetud heategevusüritusel mitme võimaliku asepresidendi kandidaadi juuresolekul, et on väga huvitatud koeraga juhtunust. «[Noem] on meiega olnud väga pikka aega. Ta on truu, ta on hea,» rääkis Trump.