Uhiuute autodega ei olnud rahul aga Venemaa peaminister Mihhail Mišustin. Ta heitis näitusel Volga stendi külastades neile ette seda, et autode tootmisel ei kasutata piisavalt kohalikke koostisosi, vahendab RBK.

❗️In Nizhny Novgorod, Mikhail Mishustin was shown new Russian VOLGA cars #Russia #cars #Volga pic.twitter.com/n19BNY38pQ

«Kus teie rool on tehtud? Hiinas? Soovin, et rool oleks Venemaalt. See pole nii keeruline kui kere ja kõigi muid osasid kodumaalt võtta,» märkis Mišustin pärast seda, kui oli ühte autodest istunud. Samas kiitis ta auto kaasaegsust.