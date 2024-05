INTERVJUU Islandi president: väiksusest saab mõnikord tugevus

Tollal valitses üldine suhtumine, et meres on alati piisavalt kalu. See pole nii.

Islandil mõistsime 20. sajandi keskel, et kui me ei tee mitte midagi välismaalastest kalurite takistamiseks, siis hävitatakse meile eluliselt tähtis loodusressurss täielikult ehk seda kahjustatakse niivõrd, et see enam ei taastu.