Iisrael võttis tagasi otsuse sulgeda Associated Pressi otsepilt Gazast

«Me oleme suhelnud otse Iisraeli valitsusega, et väljendada oma muret selle sammu pärast ja paluda neil see tagasi pöörata,» ütles varem Valge Maja pressiesindaja.

Karhi esialgses, tunde varem teisipäeval välja antud korralduses öeldi, et sideministeeriumi inspektorid «konfiskeerisid AP seadmed» kooskõlas seadusega vastavalt valitsuse korraldusele.

AP ütles oma uudises, et Al Jazeera on üks tuhandetest klientidest, kes saavad agentuurilt otseülekandeid.

Iisraeli opositsiooniliider Yair Lapid süüdistas valitsust, öeldes, et see «läks hulluks».

«See ei ole Al Jazeera, see on Ameerika meediaväljaanne, mis on võitnud 53 Pulitzeri auhinda,» kirjutas ta X-is.