Venemaa teatas eile õhtul plaanist muuta ühepoolselt Läänemerel Soome ja Leeduga piire. Leedu välisministeerium teatas, et tegemist on tahtliku ja sihiliku provokatsiooniga. Soome välisminister ütles, et ka segaduse tekitamine on hübriidmõjutamine.